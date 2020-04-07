السيد نصرالله: وصلتني رسائل عدة من قبل الأطباء المسلمين وغيرهم من الكوادر الطبية وهي بنفس ما قاله رجال المقاومة في رسالتهم خلال عدوان تموز 2006 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2020 - 22:06

السيد نصرالله: وصلتني رسائل عدة من قبل الأطباء المسلمين وغيرهم من الكوادر الطبية وهي بنفس ما قاله رجال المقاومة في رسالتهم خلال عدوان تموز 2006

منذ 59 mins 7 April، 2020
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