السيد نصرالله: نخص بالشكر وزارة الصحة والأطقم الطبية التي تعمل في مواجهة هذا الوباء لسلامة اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2020 - 22:06

السيد نصرالله: نخص بالشكر وزارة الصحة والأطقم الطبية التي تعمل في مواجهة هذا الوباء لسلامة اللبنانيين

منذ 60 mins 7 April، 2020
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