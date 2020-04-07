مدينة ووهان تلغي حظر السفر ابتداء من يوم الأربعاء

أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية اليوم الثلاثاء، بأن مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا، ستلغي حظر السفر ابتداء من يوم الأربعاء 8 نيسان/ أبريل.

وتحدثت إحدى عاملات النظافة في المدينة عن الوضع هناك، قائلة إن” تغيرات كبيرة طرأت على شوارع ووهان في الأيام الأخيرة، بعد أن فتحت المتاجر أبوابها على امتداد الشوارع”.

وبدأت الحياة اليومية بين سكان ووهان تعود تدريجيا، منذ 25 اذار /مارس، حيث استأنفت وسائل النقل العامة حركتها في المدينة الصينية، حيث أظهرت لقطات تقرير إخباري بثه التلفزيون الصيني، كيف تم تجريب خطوط الحافلات وتنظيف آلات التذاكر وقطارات مترو الأنفاق، وهذا ما يعتبر مؤشرا جيدا نحو عودة الحياة الطبيعية.

ولم تقتصر عودة مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد على مدينة ووهان فقط، حيث باشرت السلطات الصينية بعد حجر صحي عام دام لأكثر من شهرين، في رفع بعض القيود المفروضة بسبب الحجر على معظم المدن الصينية.

المصدر: شبكة تلفزيون الصين الدولية