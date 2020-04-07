حسن من المطار: إجراءاتنا بمواجهة كورونا نموذجية وهذا دليل على فعالية دور الحكومة

تابع وزير الصحة في الحكومة اللبنانية حمد حسن من مطار بيروت عملية وصول اللبنانيين من فرنسا بسبب ازمة كورونا.

وبالمناسبة قال حسن إن “الإجراءات التي نفذت نهار الأحد تكررت اليوم بشكل كامل متكامل بين الوزارات لتطبيق الشروط ذاتها بسلاسة أكبر لنضمن البعد الآمن بين القادمين وعملية النقل إلى الفنادق”، وتابع “هي إجراءات عالمية ونموذجية وما نقدمه يدل على وحدة الحكومة وفعالية دورها على أمل أن لا نسجل إصابات والحفاظ على انخفاض عدد الإصابات في الأيام المقبلة”.

واضاف حسن “هناك شيء يجب أن نعرفه هو أنه في أي دولة في العالم لا يجري فحص ال PCR إلا لحامل العوارض، إنما في لبنان، وبما أننا نقوم بإجراءات إستثنائية، فإننا نجري الفحوصات للجميع”، وتابع “تبين أمس حالة إيجابية في طائرة خاصة من القادمين لقطاع النفط، وليس على متن طيران الشرق الأوسط”.

ولفت حسن الى انه “إذا تبين أي حالة إيجابية سيذهب المريض إلى مستشفى بيروت الحكومي، فيصبح على جميع الركاب الحجر الإلزامي لمدة 15 يوما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام