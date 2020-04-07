“تجمع العلماء”: لتغيير حاكم مصرف لبنان الذي أثبت من خلال سياسته المالية فشلا ذريعا

اعتبر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان الثلاثاء ان “وباء كورونا يجب أن يكون مدعاة لايقاظ الضمائر الميتة وأن تعيد الدول والحكومات حساباتها على أساس أن الفساد إن استشرى فإنه سيؤدي حتما إلى كوارث، وما يحصل اليوم هو واحد منها”.

ونوه التجمع “بالانجازات التي حققتها الحكومة على صعيد مواجهة وباء كورونا بشكل حد من انتشار الوباء وقلل عدد الوفيات”، وتابع “نشيد بعملية ارجاع المغتربين بشكل آمن ومنظم إلى لبنان مع بعض السلبيات التي حصلت”، ودعا “الحكومة لاصدار قرارات حاسمة في موضوع الأزمة الاقتصادية والمالية والخروج من سياسة المحاصصة الطائفية والحزبية على حساب مصلحة الوطن في دخول الكفاءات إلى المواقع المحتاجة إليهم”.

من جهة ثانية، دعا التجمع إلى “حسم مسألة مصرف لبنان بتعيين الكفاءات بعد اجراء اختبارات لهم وأن يملكوا مواصفات شخصية تجعلهم لائقين بالمنصب الذي سيتقلدونه”، وطالب أن “يكون التغيير شاملا لحاكم مصرف لبنان الذي أثبت من خلال سياسته المالية فشلا ذريعا أوصلنا إلى ما نحن فيه”، وتابع ان “عملية تغييره لن تزيد الوضع سوءا إذ لا يوجد أسوأ من الوضع الذي نحن فيه”.

ودعا التجمع “الحكومة إلى إصدار قوانين ملزمة بحماية أموال المودعين وعدم السماح بفرض إجراءات عليهم تقيد حرية تصرفهم بأموالهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام