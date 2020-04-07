“لبنان القوي”: ماذا تنتظر الحكومة لاطلاق عملية التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية؟

اجتمع تكتل “لبنان القوي” الكترونيا الثلاثاء وجرى البحث في الأزمة الوطنية المتمثلة بأزمة مواجهة وباء كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد التكتل في بيان له على “مواصلة الجهود المبذولة لتحصين المجتمع طبيا واجتماعيا”، وقرر “اطلاق عدة مبادرات متنوعة وخاصة غذائية وزراعية بالتنسيق بين أعضائه وعدد من المناطق تهدف الى المساهمة في تأمين الحاجات الغذائية بطريقة مستدامة وتوفير الامكانيات اللازمة لها بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي أعربت عن رغبتها بالمساهمة في هذه المشاريع”.

من جهة ثانية، سأل التكتل “الحكومة ماذا تنتظر لاطلاق عملية التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي لتأمين التمويل اللازم والاصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان؟”.

وحذر التكتل من “المس بودائع اللبنانيين المصرفية بشكل عام وصغار المودعين بشكل خاص من خلال خطط أو تشريعات”، مؤكدا أن “التشريعات المالية والمصرفية كالكابيتول كونترول وغيره، يجب أن تأتي لحماية حقوق المودعين لا العكس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام