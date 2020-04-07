وزيرة الاعلام: ثقة اللبنانيين بالدولة عادت ويجب تعزيزها

اعتبرت وزيرة الإعلام في الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء ان “ثقة اللبنانيين بالدولة عادت ويجب تعزيزها”.

واشارت عبد الصمد الى ان “الحكومة مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج ولن توفر أي جهد على هذا الصعيد”.

وتابعت عبد الصمد ان “رئيس الحكومة حسان دياب أكد أننا شارفنا على انجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية”، واضافت “سيتم الاعلان غدا عن اطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي انتهى من التحضيرات”، واوضحت ان “هذا البرنامج سيستهدف الفقراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام