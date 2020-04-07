حاكم ولاية نيويورك: 731 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2020 - 18:36

حاكم ولاية نيويورك: 731 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 18 mins 7 April، 2020
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