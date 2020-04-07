“جمعية الصناعيين”: التشدد بتطبيق التعبئة العامة يضر بالقدرة الانتاجية للمصانع

ناشدت “جمعية الصناعيين اللبنانيين” في بيان لها الثلاثاء “الحكومة والوزراء المعنيين، تطبيق التعبئة العامة في ظل ازمة كورونا لا سيما وزارة الداخلية والبلديات بالتشاور والتنسيق مع جمعية الصناعيين قبل اتخاذ قرارات جديدة بكل ما يتعلق بتحديد العمل بهذه القطاعات”.

وأكدت الجمعية ان “الاجراءات المتخذة أخيرا في إطار التشدد بتطبيق التعبئة العامة، من شأنها ان تضر كثيرا بالقدرة الانتاجية للمصانع التي تعمل على توفير الإمدادات الحياتية اليومية للبنانيين”، ودعت “الجهات المعنية العمل على التشاور سريعا مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين لتعديل هذه الاجراءات بما يحقق الاهداف المرجوة في آن واحد”، وطالبت “باستثناء عمال المصانع من نظام سير الاليات المعتمد على أساس ارقام لوحات السيارات المفرد والمزدوج”.

ودعت الجمعية “المسؤولين الى إجراء مراجعة سريعة لهذه القرارات والاجراءات وتعديلها بما يحافظ على الأمن الصحي والأمن الغذائي والاستهلاكي الأساسي في آن”، وتابعت ان “السلطة مدعوة الى إعلان موقفها بوضوح، إذا كانت تريدنا ان ننتج ونعمل فلتسهل أمورنا وإذا كانت تريدنا ان نتوقف عن العمل فلتعلنها بصراحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام