وزير الصحة التونسي يحذر من كارثة قد تشهدها البلاد في حال استمر ما سماه الاستهتار بالحجر الصحي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2020 - 16:44

وزير الصحة التونسي يحذر من كارثة قد تشهدها البلاد في حال استمر ما سماه الاستهتار بالحجر الصحي

منذ 57 mins 7 April، 2020
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