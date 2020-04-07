الأعراض الأقل ظهورا لفيروس كورونا التي لا ينبغي تجاهلها

في محاولة للحد من انتشار الفيروس التاجي، يعمل الكثيرون حول العالم من منازلهم ويغادرونها فقط عند الضرورة القصوى.

وفي حال ظهرت أعراض فيروس كورونا على شخص ما، فيُطلب منه عزل نفسه لمدة سبعة أيام إذا كان يعيش بمفرده، أو 14 يوما إذا كان يعيش مع أفراد آخرين.

وتشمل الأعراض الرئيسية لـ Covid-19 ، درجة الحرارة العالية أو السعال الجديد والمستمر.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن واحدا من كل ستة أشخاص يصاب بمرض خطير مع Covid-19. ولكن بينما يعاني البعض فقط من أعراض خفيفة ، فإن البعض الآخر لا يعاني من أي من الأعراض الرئيسية للمرض.

وهناك أدلة متزايدة تظهر أن أعراض الفيروس تمتد إلى أكثر من درجة الحرارة والسعال. وهناك عدد من الأعراض الإضافية التي لا ينبغي تجاهلها، كونها قد تكون علامة على Covid-19، بينها:

– إرهاق عصبي:

على الرغم من أنه لم يتم اعتباره رسميا كأحد الأعراض المثبتة للمرض، فقد ذكرمرضى Covid-19 أنهم يعانون من الإرهاق العقلي ويمرون بتجربة ضباب الدماغ.

– التهاب العينين:

أفضل طريقة لوصف الإحساس بحرق العينين هو مقارنتها بالحكة والتهيج الذي قد تواجهه إذا كنت تعاني من حمى القش أو الحساسية الأخرى.

يمكن أن يحدث هذا النوع من الحكة والتهيج عندما تكون بين الضباب الدخاني والدخان والغبار والعفن وحتى الحيوانات.

والفرق الوحيد بين هذه الحالات وغيرها مما وصفها مرضى فيروس كورونا، هو حقيقة أن الفيروس يثير هذه الأعراض وليس عاملا خارجيا مثل الحيوانات الأليفة.

– الصداع:

أبرزت دراسة نشرت في مجلة لانسيت الصداع كأحد أعراض كورونا، بعد أن أبلغ 8% من مرضى Covid-19 في ووهان، أنهم عانوا من الصداع.

– الدوار:

ومن الأعراض الأخرى الدوار أو الدوخة، والتي تم الإبلاغ عنها في بعض الحالات.

ووفقا لـ Cleveland Clinic يمكن أن تشير نوبات الدوخة المتكررة أو نوبات الدوار الشديد أو المفاجئ إلى خطر صحي أكثر خطورة.

– فقدان حاسة الشم:

أصيب عدد كبير من المرضى في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا بفقدان الشم.

ونظر فريق في King’s College London إلى أكثر من 400 ألف شخص أبلغوا عن أعراض Covid-19، ووجدوا أن أكثر من 18% من الحالات أبلغت عن فقدان حاستي الشم أو التذوق.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ذلك أيضا علامات على التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، مثل نزلات البرد.

المصدر: روسيا اليوم