الرئيس بري لرياض سلامة: ودائع الناس في المصارف من المقدسات

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان “ودائع الناس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت اي ظرف من الظروف”.

كلام الرئيس بري جاء الثلاثاء خلال استقباله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث جرى عرض للوضعين المالي والنقدي وسبل تحصين اموال المودعين لا سيما الصغار منهم، ووضع سلامة الرئيس بري في اجواء الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان وسيتخذها في هذا الاطار.

ولفت الرئيس بري الى ان “التشريعات بشكل عام والمالية بشكل خاص، هي في الاساس لحماية الناس وحقوقهم في كل ما يصنع حياتهم ويحمي جنى عمرهم”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وعرض معها الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام