وزارة الاقتصاد: سنضبط المخالفات بخصوص التلاعب بالأسعار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 7 2020 - 14:48

وزارة الاقتصاد: سنضبط المخالفات بخصوص التلاعب بالأسعار

منذ 14 mins 7 April، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

شددت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان مؤكدة على “استمرارها في أداء مهامها وضبط المخالفات بخصوص التلاعب بالأسعار”، ودعت “التجار الى “الإلتزام بالنصوص القانونية المرعية الإجراء”.

وذكرت الوزارة في بيان لها الثلاثاء “المستهلكين بضرورة الابلاغ عن أي مخالفة بخصوص ارتفاع الاسعار على الخط الساخن 1739 لتسجيل الشكاوى وملاحقتها”.

من جهة ثانية، نظمت فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك امس الاثنين بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجار راوول نعمة، 12 محضر ضبط، وشملت المحاضر مخالفات متنوعة، أبرزها ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وارتفاع نسبة هامش الربح او عدم الاعلان عن الاسعار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة