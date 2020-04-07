الرئيس بري لحاكم مصرف لبنان: ودائع الناس بالمصارف من المقدسات ولا يجوز التصرف بها والتشريعات وضعت لحماية هذه الحقوق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2020 - 14:48

الرئيس بري لحاكم مصرف لبنان: ودائع الناس بالمصارف من المقدسات ولا يجوز التصرف بها والتشريعات وضعت لحماية هذه الحقوق

منذ 26 mins 7 April، 2020
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