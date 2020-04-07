الصحة السعودية تحذر من مئات آلاف الإصابات بفيروس كورونا والدخول في “مرحلة حرجة”

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ،محمد العبد العالي، أن نسبة التزام المواطنين السعوديين بإجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا تبلغ 50% فقط.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه في حال عدم التزام المواطنين والمقيمين “سندخل في المرحل الحرجة”.

ووصف التجمعات البشرية في المدن السعودية بـ”المقلقة”، مشيرا إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد يصل إلى مئات الآلاف في حال عدم التقيد بالتعليمات، وحذر من حالة “انفلات” في مسألة تفشي الفيروس.

وقال إنه “ليس كل الخطوات في السعودية في مجال مكافحة كورونا أتت بثمارها، لكن بعضها مثل العمل بالمنافذ أثمرت، لكن الأهم الحراك الداخلي والبقاء في منازلهم، هناك دراسات أثبتت عدم التزامهم بذلك، التقيّد بالجلوس بالمنزل 50%؜ فقط، والتجمعات عند المتاجر كانت مقلقة، وحتى لا تقع حالات كثيرة لابد من هذه الخطوة، حتى لا تكثر الحالات ونكون مثل بعض الدول”.

وحذر قائلا:” “في حال عدم الالتزام قد ندخل في الموجة الخطرة، إلا إذا التزمنا وطبّقنا الخطوات، ومنظمة الصحة العالمية وصفت خطواتنا بالرائدة، وأمامنا المزيد من الإجراءات”.

وعن ذروة المرض قال: نحن بالسعودية لازلنا في مرحلة مبكرة حتى نحكم، وطالما العالم يسجل، فلن نصل لمرحلة التحكم، والعالم كله لم يصل للذروة”.

المصدر: روسيا اليوم