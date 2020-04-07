دوريات في حسبة صيدا الجديدة تأكيدا لقرار التعبئة العامة

جابت حسبة صيدا الجديدة لبيع الخضار والفاكهة بالجملة (في محلة سينيق جنوبي صيدا) دوريات مشتركة للأمن العام (دائرة الأمن القومي شعبة الجنوب) وشرطة بلدية صيدا بمؤازرة فوج إطفاء البلدية، وبثت عبر مكبرات الصوت نداءات للتقيد بمقررات التعبئة العامة وتطبيق المواصفات الصحة الهادفة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا من خلال إرتداء الكمامات الواقية وقفازات اليدين وتحقيق التباعد وعدم الإزدحام.

ولاحقا جابت دورية مشتركة من شرطة البلدية وفوج إلاطفاء في أرجاء مجمع الاوزاعي للنازحين السوريين شمالي المدينة، والذي يضم نحو 1000 من النازحين، وبثت نداءات لتطبيق مقررات التعبئة العامة والتشدد بالمواصفات الصحية وعدم التجمع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام