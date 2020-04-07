اليمن: شهيد وعدة جرحى باعتداءات العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية

استشهد مواطن يمني وأصيب ستة جراء اعتداءات العدوان السعودي الاميركي على محافظة الحديدة اليمنية، بالاضافة الى تنفيذ طائرات العدوان غارات على العديد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الحديدة، أوضح مصدر أمني يمني أن “خروقات قوى العدوان بلغت 90 خرقاً بينها ثلاثة اعتداءات على رقابة كيلو 16 و34 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي بـ 124 قذيفة وصاروخاً و 52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”، وأكد “استشهاد مواطن وجرح اثنين آخرين بقصف لقوى العدوان استهدف منازلهم في حي 7 يوليو بمديرية الحالي، كما أصيبت ثلاث نساء بجروح خطرة جراء قصف مدفعي للعدوان استهدف منازلهم بمنطقة السلخانة الشرقية في حي الخمسين بالمديرية نفسها”.

وأشار المصدر الى ان “قوى العدوان استهدفت رقابة كيلو16 بتمشيط مكثف، وقصفت بأربع قذائف هاون شارع الـ 50 و كيلو16، كما قصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية منطقة الجبلية في مديرية التحيتا”، ولفت إلى أن “قوى العدوان قصفت بعدد من قذائف المدفعية والعيارات الرشاشة المختلفة وسط وجنوب الجاح بمديرية بيت الفقيه، واستهدفت بثلاث قذائف هاون غرب قرية الدحفش بمدينة الدريهمي المحاصرة”.

من جهة ثانية، ذكر المصدر أن “طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة وغارة على البقع قبالة نجران، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية”.

ولفت المصدر إلى “إصابة مواطن بجروح خطيرة وتدمير بئر مياه ارتوازي وتضرر ملحقاتها نتيجة غارتين لطيران العدوان استهدفتا مزرعة مواطن في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة”، وتابع “في حجة أيضاً شن طيران العدوان ست غارات على مديرية ميدي، وغارتين على مديريتي حرض وعبس”.

وأفاد المصدر أن “الطيران استهدف في محافظة مأرب مديرية صرواح بـ 17 غارة ومديرية مجزر بغارتين، وشن في محافظة الجوف غارة على مديرية الحزم وسبع غارات على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية برط العنان”، واضاف “شن طيران العدوان غارتين على منطقة سمين بمديرية ريدة في محافظة عمران، وست غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء”.

المصدر: موقع انصار الله