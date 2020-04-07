وزارة الصحة السعودية: تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2752 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2020 - 10:34

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2752

منذ 16 mins 7 April، 2020
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