الاحتلال الصهيوني يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 9,006 بعد تشخيص حالات جديدة بينهم 153 بحالة خطيرة والوفيات 59 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2020 - 10:34

الاحتلال الصهيوني يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 9,006 بعد تشخيص حالات جديدة بينهم 153 بحالة خطيرة والوفيات 59

منذ 39 mins 7 April، 2020
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