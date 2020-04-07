تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك خلال الـ 24 ساعة

أعلن خوسيه لويس ألوميا ، مدير عام الخدمات الطبية المتعلقة بالوضعية الوبائية الوطنية في المكسيك اليوم الثلاثاء، وفات 31 شخصا بفيروس كورونا المستجد في في البلاد خلال اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 125 حالة.

وقال ألوميا “إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب مضاعفات هذا المرض وصل إلى 125، والعدد الإجمالي للحالات المشتبه فيها التي تمت دراستها وصل إلى 20425”.

وأشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 2439، مؤكدا أن بلادة تعاني من نقص في الاطباء.

وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة. وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.

المصدر: وكالة سبوتنيك