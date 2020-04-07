الصين تسجل للمرة الأولى منذ ظهور فيروس كورونا حصيلة يومية خالية من الوفيات

سجلت الصين الثلاثاء حصيلة يومية خالية من أي وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد. في سابقة من نوعها في هذا البلد منذ بدأ في كانون الثاني/يناير الإعلان يوميا عن عدد ضحايا وباء كوفيد-19.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة

من الخارج.

ومنذ آذار/مارس لا ينفك عدد المصابين الجدد بالفيروس يتضاءل في الصين، لكن البلاد تواجه موجة عدوى أخرى مصدرها الإصابات الوافدة من الخارج والتي بلغ عددها

لغاية اليوم حوالى ألف إصابة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية