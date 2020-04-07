الصين تسجل للمرة الأولى منذ ظهور فيروس كورونا حصيلة يومية خالية من الوفيات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 7 2020 - 05:44

الصين تسجل للمرة الأولى منذ ظهور فيروس كورونا حصيلة يومية خالية من الوفيات

منذ 2 ساعة 7 April، 2020
سبع وفيات جديدة في الصين وارتفاع كبير في أعداد الإصابات الوافدة
أخبار دولية - الصين

سجلت الصين الثلاثاء حصيلة يومية خالية من أي وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد. في سابقة من نوعها في هذا البلد منذ بدأ في كانون الثاني/يناير الإعلان يوميا عن عدد ضحايا وباء كوفيد-19.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة
من الخارج.

ومنذ آذار/مارس لا ينفك عدد المصابين الجدد بالفيروس يتضاءل في الصين، لكن البلاد تواجه موجة عدوى أخرى مصدرها الإصابات الوافدة من الخارج والتي بلغ عددها
لغاية اليوم حوالى ألف إصابة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة