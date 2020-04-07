جونز هوبكينز: تسجيل 1150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2020 - 05:44

جونز هوبكينز: تسجيل 1150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

منذ 2 ساعة 7 April، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

توفي 1150 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد، بحسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ لغاية اليوم 10 آلاف و783 شخصا، في حين تخطى إجمالي عدد الإصابات في البلاد 366 ألف إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة حوالى 30 ألف شخص إضافي بالفيروس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء كما أنها تسجل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف مما يعني أنها قد تلحق قريبا بركب كل من إيطاليا (16.523 وفاة) وإسبانيا (13.005 وفيات).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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