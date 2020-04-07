الأردن: قد نضطر لحظر التجوال الشامل

أكد وزير الدولة في الأردن لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، على أن الجهات المعنية قد تضطر لإجراء حظر تجول شامل ولأكثر من يوم.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي: “بخصوص الالتزام بتعليمات حظر التجوّل، أود الإشارة إلى ارتفاع عدد المخالفات خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ وصلت إلى 1036 مخالفة، وضبط 558 سيارة مخالفة”.

وأضاف: “رصدت الأجهزة الأمنيّة اليوم حالات للتنزه، وممارسة بعض أنواع الرياضات الجماعية.. هذه الممارسات تخالف تعليمات حظر التجوال، وسيتم التعامل معها وفق أحكام القانون”.

ونوه، إلى أن الحكومة “قد تضطر” خلال الأيّام المقبلة إلى فرض حظر تجوال شامل لأكثر من يوم، مثلما حصل الجمعة الماضي، وذلك “لتمكين فرق التقصي الوبائي من زيادة فاعلية عملها”.

من جهته، أعلن وزير الصحة سعد جابر، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، إلى 349 حالة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وقال جابر: “الأردن سجل 4 حالات جديدة، موزعة كالآتي: حالة واحدة مخالطة لزوجته وابنته قدمتا من إيطاليا في يناير الماضي، حالة مخالطة لخطيبها والذي أصيب بالعدوى نتيجة مخالطته لأحد المرضى اللبنانيين، فتاة مخالطة لأحد المصابين”.

وأضاف: “سجلت حالة وفاة في أحد المستشفيات الخاصة وتم أخذ عينة من المتوفي ووجد بأن العينة إيجابية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 حالات”.

وأوضح جابر أنه “تم شفاء 16 حالة من مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 126، و217 حالة قيد العلاج”.

المصدر: وكالات