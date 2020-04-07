الأرجنتين تؤجل تسديد 9.8 مليارات دولار من ديونها إلى 2021

أرجأت الأرجنتين تسديد ما يصل إلى 9.8 مليارات دولار من الدين العام إلى سنة 2021، وذلك في خضم مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونص مرسوم نشر اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية على إرجاء دفعات من الدين العام صادرة بموجب القوانين المحلية وغير الخاضعة للتحكيم الدولي، في وقت تتفاوض فيه حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز مع الدائنين لإعادة هيكلة 86.8 مليار دولار من الديون الخارجية الخاصة.

ويعزو المرسوم القرار للأزمة الصحية العالمية الناجمة عن وباء كورونا، الذي “غير المهل المرتقبة” في الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لإعادة الاستقرار لوضع الدين.

ومع إرجاء الدفعات البالغة 9.8 مليارات دولار من دينها العام، لا يزال يتعين على الأرجنتين تسديد 3.5 مليار دولار هذا العام من ديونها الخارجية.

وترزح الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، تحت أزمة اقتصادية قالت الحكومة إنها جعلت دينها العام البالغ 311 مليار دولار غير مستدام.

جدير بالذكر أن الحكومة قررت في 10 مارس الماضي، المضي في خطة إعادة هيكلة 68.8 مليار من الدين الخارجي المترتب لجهات خاصة، وقررت تقديم عرض للجهات الدائنة بحلول 31 مارس الماضي، لكنها تراجعت عن ذلك بسبب أزمة الفيروس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية