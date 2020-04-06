مكتب رئيس الوزراء البريطاني يقول إن بوريس جونسون نقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته إثر إصابته بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2020 - 23:08

مكتب رئيس الوزراء البريطاني يقول إن بوريس جونسون نقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته إثر إصابته بكورونا

منذ 43 mins 6 April، 2020
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