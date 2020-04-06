دياب ترأس مساء اجتماع لجنة الطوارىء للمساعدات الاجتماعية

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية مساء اليوم اجتماع لجنة الطوارىء الوزارية للمساعدات الاجتماعية، التي ضمت وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، وزير المالية غازي وزني، وزير الداخلية محمد فهمي، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، وزيرة العمل لميا يمين، وزير الصناعة عماد حب الله، وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في حضور الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وتم البحث في آلية توزيع المساعدات إلى المناطق النائية وتلك التي ليس لديها بلديات أو مخاتير، وتفعيل الخط الساخن للتبليغ عن شكاوى المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام