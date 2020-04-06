دياب ترأس اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية جديدة للتعيينات الإدارية

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الاثنين اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية جديدة للتعيينات الإدارية، حيث تم النقاش حول اعتماد الآلية الافضل للتعيينات بشفافية.

وتضم اللجنة: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الصحة العامة حمد حسن، البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، المالية غازي وزني، التربية طارق المجذوب، الصناعة عماد حب الله، الزراعة والثقافة عباس مرتضى، والشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، بحضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام