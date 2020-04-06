كورونا في العراق.. تسجيل 70 إصابة و3 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة العراقية الاثنين عن تسجيل 70 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها “سجلت مختبراتنا 70 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، موزعة على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وذي قار وأربيل”.

وأضافت الوزارة “تم تسجيل ثلاث وفيات في بغداد والبصرة”، ولفتت الى أن “محافظات بغداد والنجف والبصرة وواسط وأربيل ودهوك والسليمانية، سجلت 65 حالة شفاء تام”.

وأشارت الوزارة إلى أن “مجموع الإصابات بلغ 1031 إصابة والوفيات 64 حالة والشفاء 344 حالة”.

المصدر: روسيا اليوم