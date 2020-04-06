تطبيقات خطيرة على أندرويد تسبب إتلاف هاتفك الذكي يجب إزالتها فورا

قام ما يقرب من مليون شخص بتنزيل برامج ضارة يمكنها خنق أداء الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد واستنفاد البطارية.
ووقع اكتشاف التطبيقات من قبل الباحثين الأمنيين في Check Point، حيث قالوا إنه تم تصميم جميع التطبيقات الضارة لتبدو حميدة لخداع الأشخاص لتنزيلها من متجر “غوغل بلاي”.
وأشار الباحثون إلى أنه إذا كان لديك بالفعل أحد هذه التطبيقات على جهازك، فإنه من الضروري إزالتها في أقرب وقت ممكن.
وفي المجموع، هناك 56 تطبيقا ضارا صممت جميعها لإغراق الهاتف الذكي بالإعلانات ليكسب المتسللون إيرادات من خلالها.
وكان ما يقرب من نصفها (24)، يهدف إلى خداع الأطفال لتنزيل البرنامج عن طريق التغرير بهم على هيئة ألعاب ألغاز أو سباقات. وتتكون التطبيقات الـ 32 المتبقية من تطبيقات الفوائد والإنتاجية، بالإضافة إلى تطبيقات الطبخ والآلات الحاسبة والتنزيلات والمترجمين.
وعندما يتم تنزيل التطبيقات على هاتفك، يقوم البرنامج بتزييف النقرات على إعلانات الشعار داخل التطبيقات. ومن خلال محاكاة نقر المستخدم على الإعلان، سيولد البرنامج أرباحا للمتسللين الذين يقفون وراء التطبيقات الضارة. كما أن هذه البرامج، تعد مروعة بالنسبة لعمر بطارية الهاتف الذكي. ما يتطلب حذف هذه التطبيقات لتعزيز أداء البطارية.
وعلى الرغم من أن التطبيقات لم تعد متوفرة في متجر “غوغل بلاي”، إلا أنها ستظل متاحة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، ويمكن أن تؤثر على أداء هذه الأجهزة وتدمر عمر البطارية.
وهذه التطبيقات المسيئة التي حددها الباحثون هي:
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المصدر: روسيا اليوم