وزير الطاقة: ننتظر انتهاء التحقيق حول الفيول غير المطابق للمواصفات لاتخاذ الإجراءات

قال وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية ريمون غجر “في موضوع باخرة الفيول غير المطابق للمواصفات، أعطينا التوجيهات لاتباع المسار الإداري السليم في التحقيق الذي فتح منذ حوالى الأسبوع (فور تبلغ كهرباء لبنان من المشغلين بإشكالية حول مواصفات الفيول)”.

وأضاف غجر الاثنين “نحن في انتظار انتهاء التحقيق الذي تجريه المديرية العامة للنفط، صاحبة الصلاحية، وإيداعنا تقريرها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة من إدارية وتأديبية وقضائية وفق توزيع المسؤوليات وما يمليه القانون والعقد ويحمي مصالح الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام