العدو الاسرائيلي والمستوطنون الصهاينة يعتدون على بلدة قصرة بالضفة المحتلة

هاجم جيش العدو الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة الاثنين، بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، حيث تصدى لهم الأهالي واندلعت مواجهات في البلدة.

وقال رئيس بلدية قصرة محمد جابر إن “عشرات المستوطنين من البؤرة الاستيطانية يش كودش هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من البلدة، وأن لجان الحراسة والطوارئ تصدت لهم”.

وأضاف جابر أن “جيش الاحتلال تدخل لحماية المستوطنين وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث تشهد البلدة في هذه الأثناء مواجهات عنيفة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات”.

وأفاد جابر أن “المستوطنين استغلوا التزام المواطنين بالحجر المنزلي، بعد إصابة ثلاثة مواطنين بفيروس كورونا لتنفيذ هجومهم”، واكد أن “لجان الحراسة جاهزة لحماية القرية”.

المصدر: وكالة معاً