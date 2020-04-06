روسيا ترصد 5 خروقات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا خرقا واحدا

أفادت وزارة الدفاع الروسية الإثنين في نشرة لها حول الوضع العملياتي في سوريا بأن الجانب الروسي في الجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 5 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما رصد الجانب التركي خرقا واحدا. وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن نره على موقعها الرسمي: ” رصد الجانب الروسي في الجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 5 خروقات خلال الــ24 ساعة الأخيرة، جميعها في محافظة إدلب، في حين رصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة اللاذقية”.

وأشارت الوزارة إلى قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين بتنفيذ 2420 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية – 4021.42 طن.

المصدر: سبوتنيك