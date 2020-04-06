قوى الامن: توقيف شخصين في الخيام لقيامهما بسرقة منازل وغرف زراعية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم الجنائية على الأراضي اللبنانية، وبعد ان تكاثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من قبل مجهولين طالت المنازل والغرف الزراعية ضمن قضاء مرجعيون، باشرت القطعات المختصة في هذه الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.

على الأثر ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات تمكنت من تحديد هوية الفاعلين وهما:

– أ. ش. (مواليد 1994، لبناني)

– ع. ب. (مواليد 1989، لبناني)

بتاريخ 02/04/2020 وبعد عملية الرصد والمتابعة الحثيثة، تمكنت قوة من الشعبة من توقيف المذكورين في محلة الخيام.

بتفتيش منزليهما، تم العثور على صندوق العدة المستخدمة في عمليات السرقة، بالإضافة إلى قسم كبير من المسروقات وهي عبارة عن: مولد كهربائي عدد 2، “كمبرسور” هوائي، مثقب كهربائي عدد 2، مكيف هواء متحرك، جهاز تلفاز، وسلاح صيد، إلخ…

بالتحقيق معهما اعترفا باشتراكهما بتنفيذ العديد من عمليات السرقة التي طالت العديد من المنازل وفندقا وغرفا زراعية في بلدات قضاء مرجعيون، اضافة الى تنفيذ العديد من سرقة بطاريات السيارات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأوقفا وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام