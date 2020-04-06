الصحة الايرانية: وفاة 163 شخصاً اخراً خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الاثنين 60 الفا و500 شخصاً، وبوفاة 136 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 3739 شخصا.

واضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2274 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 60 الفا و 500 حالة لغاية الان بينهم 4083 في وضع حرج. واضاف ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24 الفا و236 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 136 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 3739 شخصا.

المصدر: ارنا