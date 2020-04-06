كورونا في كيان العدو.. ارتفاع عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة في كيان العدو الإسرائيلي الاثنين ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد في الكيان الغاصب، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة لمستوطنين صهيونيين.

وقالت الوزارة تم تسجيل حالة وفاة لمستوطنة(91 عاما) ولمستوطن (77 عاما) في مستشفى “شعاري تسيدك” بسبب كورونا ليرفع عدد الوفيات في الكيان إلى 53.

ولفت الوزارة الى أن إصابات فيروس كورونا في الكيان الغاصب وصلت إلى أكثر من 7 آلاف و500 حالة.

من جهة ثانية، اكدت وسائل اعلام العدو ان “الجيش الاسرائيلي لا يزال يعزل آلاف الجنود داخل الحجر الصحي، بعد تسجيل حالات مرضية بين صفوفهم”.

المصدر: فلسطين اليوم