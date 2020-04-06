الخارجية اليمنية تدين جريمة العدوان التي طالت سجن النساء بتعز

أدانت وزارة الخارجية اليمنية الاثنين الجريمة التي ارتكبها العدوان السعودي الاميركي وطالت سجن النساء بمنطقة الضباب بمحافظة تعز اليمنية.

وقال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي “ندين ونستنكر الجريمة الشنعاء التي طالت سجن النساء”، وتابع “نشجب محاولات التنصل الجبانة التي عكست حجم الانحسار القيمي المخيف لدى القتلة ومستوى استخفافهم المستفز بأوجاع يهتز لها عرش الرحمن ومشاهد تتقطع لها نياط القلب”.

وأضاف العزي “ليت شعري متى يعتذر المرتزقة حتى يقنعونا ولو لمرة واحدة بأنهم ما يزالون بشرا”.

وكان مصدر يمني بتعز أشار إلى أن “قوى العدوان يهدفون من وراء ارتكاب هذه الجريمة التحضير لإشعال الجبهات في تعز والتغطية على الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان بحق الشعب اليمني”.

وأوضح المصدر أن “هناك معلومات تؤكد أن قيادات عسكرية تنتمي لحزب الإصلاح تلقت أموالا طائلة وتوجيهات مباشرة من المرتزق علي محسن الأحمر لإشعال الجبهات في تعز”.

المصدر: موقع انصار الله