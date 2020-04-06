الذهب يقفز بفعل طلب على الملاذ الآمن تحركه مخاوف الفيروس

ارتفع الذهب إلى ذروته في أسبوع يوم الاثنين إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1626.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده بما يصل إلى 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1655.10 دولار.

وقفز المعدن الأصفر إلى ذروة أكثر من أسبوع بالرغم من صعود الدولار ومكاسب حققتها الأسهم الآسيوية.

وقالت سوجاندا ساتشديفا نائب الرئيس لأبحاث المعادن والطاقة والعملة لدى ريليجير للسمسرة ”من وجهة نظر طويلة الأمد، سيظل الذهب الأصل المفضل، إذ ستدعم بيئة انخفاض أسعار الفائدة والتباطؤ العالمي الذي يسببه الفيروس صعودا يدوم طويلا“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم المُستخدم في أنظمة عوادم السيارات 0.3 بالمئة إلى 2181.25 دولار للأوقية بعدما سجل انخفاضا بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.

وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 731.78 دولار بينما ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 14.52 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز