أ.ف.ب: فرنسا ستشهد في 2020 أشد ركود اقتصادي في تاريخها منذ عام 1945 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2020 - 13:54

أ.ف.ب: فرنسا ستشهد في 2020 أشد ركود اقتصادي في تاريخها منذ عام 1945

منذ 12 mins 6 April، 2020
أخبار موقع المنار

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