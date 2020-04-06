وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 14 اصابة جديدة ما يرفع العدد الاجمالي الى 541 وتسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد 19 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2020 - 13:52

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 14 اصابة جديدة ما يرفع العدد الاجمالي الى 541 وتسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد 19

منذ 30 mins 6 April، 2020
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