ترامب يعد بفرض رسوم جمركية “ضخمة جدا”على واردات النفط إذا بقيت الأسعار كما هي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2020 - 11:00

ترامب يعد بفرض رسوم جمركية “ضخمة جدا”على واردات النفط إذا بقيت الأسعار كما هي

منذ 33 mins 6 April، 2020
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