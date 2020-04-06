بدء الاجتماع بين الرئيس عون واعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2020 - 11:00

بدء الاجتماع بين الرئيس عون واعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء

منذ 33 mins 6 April، 2020
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