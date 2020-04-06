خرائط غوغل توفر خدمة هامة للقابعين في المنازل

وفرت “خرائط غوغل” خدمة جديدة وصفت بالحيوية والهامة لكل القابعين في المنازل، ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

أوضح تقرير منشور على موقع “إنغادجيت” أن “غوغل مابس” طرحت تحديثا للتطبيق على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، يتضمن إضافة خيارات جديدة للأماكن المحيطة بالمستخدم.

ويقدم تطبيق “خرائط غوغل” معلومات عن المطاعم المحيطة بالمستخدم وإذا ما كان يتوفر بها خيارات التوصيل إلى المنزل أم لا.

وسيكون كل ما على المستخدم الضغط على المطعم في الخريطة، لتظهر صفحة منبثقة فيها كل المعلومات الخاصة بالمطعم من رقم هاتفه إلى وجود إمكانية توصيل الطلبات إلى المنازل من عدمها.

وفي حال رغبتك في طلب الطعام إلى المنزل، سيكون عليك الضغط على رقم الهاتف للاتصال بالمطعم.

وطرحت شركة “غوغل” تلك الميزة الجديدة بصورة تجريبية في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، وتنوي أن تنشرها في باقي دول العالم في الفترة المقبلة للمساعدة في عدم خروج الناس من منازلهم كإجراء للحد من تفشي وباء كورونا.

المصدر: سبوتنيك