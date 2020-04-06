بسبب فيروس “كورونا”… الهند تتخذ قرارا لم تعرفه البلاد منذ 167 عاما

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، سلسلة إجراءات غير مسبوقة، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قررت إدارة السكك الحديدية في الهند، تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى “كوفيد 19″، مشيرة إلى أن القطارات في الهند باتت مكانا لـ125 مستشفى ميدانيا في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية.

وأصدر مسؤولو مناطق السكك الحديدية في الهند البالغ عددها 16، أوامر لموظفيهم بتحديد العربات جيدة التهوية وغير المكيفة، من أجل إعدادها لكي تصبح غرف عزل في حال الطوارئ.

وكتب وزير السكك الحديدية الهندي بيوش غويال على موقع “تويتر”: “السكك الحديدية توفر الآن محيطا نظيفا وصحيا للمرضى من أجل التعافي”.

تحتل شبكة السكك الحديدية في الهند المرتبة الرابعة في العالم من حيث الحجم، وهي أيضا أكبر جهة مشغلة للمواصلات في البلاد التي يزيد عدد سكانها على مليار و360 مليون نسمة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم الاثنين، عن تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4067 شخصا، كما سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 32 حالة وفاة مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى 109 أشخاص.

المصدر: سبوتنيك