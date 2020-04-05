بلدية صيدا: 5 من العائدين من صيدا وقضائها ونتائج اختباراتهم سلبية

أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي لمدينة صيدا الدكتور حازم بديع، أن البلدية تلقت من وزارة الصحة أسماء 5 من العائدين من الخارج اليوم، هم 4 سيدات ورجل من صيدا وقضائها.

وأكد أن الفحوصات المخبرية التي أجريت للعائدين الخمسة كانت سلبية “أي عدم إصابتهم ب كورونا”، معلناً أن البلدية وشرطتها “وبتوجيهات من رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، ستتابع أوضاعهم والتواصل معهم على أرقام الهاتف والعناوين المرفقة باللائحة. كما أن وزارة الصحة ستتابعهم هاتفيا وعبر لينك خاص لهذه الغاية، وبالتنسيق مع القوى الأمنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام