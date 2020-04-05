تنسيقيات المسلحين: الجندي القتيل تم نقله إلى القاعدة العسكرية بمدينة الشدادي بالريف ذاته ومن ثم إلى شمال العراق بطائرة مروحية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2020 - 23:10

تنسيقيات المسلحين: الجندي القتيل تم نقله إلى القاعدة العسكرية بمدينة الشدادي بالريف ذاته ومن ثم إلى شمال العراق بطائرة مروحية

منذ 45 mins 5 April، 2020
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