تنسيقيات المسلحين: مقتل جندي أمريكي جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون استهدف آلية عسكرية بريف الحسكة الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2020 - 23:10
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تنسيقيات المسلحين: مقتل جندي أمريكي جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون استهدف آلية عسكرية بريف الحسكة الجنوبي
منذ 52 mins
5 April، 2020
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