تركيا تعفي العمال الشباب من قرار العزل الإلزامي

قررت تركيا الأحد إعفاء العمال الشباب، بمن فيهم العاملون في قطاع الزراعة، من قرار الحجر الإلزامي الذي جاء في سياق تشديد اجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

واتخذ الرئيس رجب طيب اردوغان الجمعة قرارا بفرض حجر الزامي على جميع من تقل أعمارهم عن عشرين عاما اعتبارا من منتصف الليل، ضمن حزمة تدابير وقائية.

وقال وزير الداخلية في بيان إنه تم إعفاء موظفي القطاعين العام والخاص والعمال الموسميين في الزراعة دون العشرين من القرار.

ويشمل الحجر الإلزامي أيضا من تتجاوز أعمارهم 65 عاما ومن يعانون أمراضا مزمنة.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات بكوفيد-19 في البلاد إلى 574 بعدما توفي 73 شخصا خلال الساعات الي24 الأخيرة، وفق أرقام نشرها وزير الصحة فخر الدين قوجة الأحد.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 27 ألفا و69 بينما أجرت البلاد أكثر من 20 ألف فحص الأحد.

وقال قوجة على تويتر “دعونا نبقى في منازلنا. أشكر الشباب الذين شكلوا نموذجا للجميع بسلوكهم في ظل الإجراءات الجديدة”.

وأغلقت السلطات التركية المدارس وألغت الرحلات الجوية الدولية ومنعت صلاة الجماعة والتجمعات للحد من انتشار الفيروس في البلد الذي يبلغ يعد 83 مليون نسمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية