فرنسا تعلن ارتفاع الحصيلة العامة لوفيات كورونا من 7560 إلى 8078

أعلنت فرنسا اليوم الأحد، عن ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 7560 إلى 8078 حالة.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالات بعد أن كانت على مستوى 7560 مساء أمس السبت.

وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 357 حالة، ووصل إلى 5889 وفاة.

ويمثل هذا الرقم أقل معدل لوتيرة ارتفاع الوفيات المسجلة في المستشفيات منذ عدة أيام، حيث بلغت هذه الحصيلة الجمعة 588 حالة والسبت 441، فيما كان العدد أكبر من ذلك خلال الأيام السابقة من الأسبوع.

وأشار سلمون إلى أنه إضافة إلى ذلك تم رصد 2189 وفاة ناجمة عن الفيروس في دور المسنين منذ 1 مارس.

كما أفاد المسؤول الصحي الفرنسي بتسجيل 1873 إصابة جديدة بعدوى “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية في مستشفيات البلاد، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 70478 حالة.

المصدر: وكالة رويترز