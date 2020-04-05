وزير الصحة التركي: تسجيل 73 وفاة و3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2020 - 21:24

وزير الصحة التركي: تسجيل 73 وفاة و3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ 28 mins 5 April، 2020
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