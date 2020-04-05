سطو مسلح على صيدلية على طريق عام الشويفات

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن صيدلية “نانا” الواقعة على طريق عام الشويفات، تعرضت لعملية سطو مسلح قرابة السادسة إلا ربعا من مساء اليوم، من قبل شخصين ملثمين، أطلق أحدهما النار تحذيرا خلال العملية.

وفي التفاصيل، أن شخصا دخل إلى الصيدلية سائلا عن أدوية تعقيم ضد فيروس “كورونا” وعن أسعارها، في ما يبدو أنها كانت عملية استطلاع، ثم خرج ليعود مع شخص آخر كان ينتظره في الخارج، وبادر أحدهما إلى شهر مسدس وأطلق ثلاث طلقات تحذيرية مرت بالقرب من صاحب الصيدلية الذي كانت ابنته إلى جانبه.

وعندما سألا عن مكان النقود، عمد صاحب الصيدلية إلى تسليمهما الدرج الذي يضع فيه المال، خوفا على ابنته، فأخذاه منه ولاذا بالفرار.

على الفور حضر عناصر من مفرزة الشويفات في قوى الأمن الداخلي إلى الصيدلية، وباشروا التحقيقات.

وأفادت الوكالة أن أصحاب الصيدليات في مناطق الشويفات، خلدة، عرمون وبشامون، سيغلقون أبواب صيدلياتهم طيلة يوم غد الإثنين، وينفذون وقفة احتجاجية عند الثانية عشرة ظهرا أمام صيدلية “نانا” التي تعرضت للسرقة مساء اليوم، تضامنا مع صاحبها، وللمطالبة بتأمين الحماية لهم بعد موجة السرقات التي طالت عددا من الصيدليات في مناطق عدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام